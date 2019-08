Découvrez les "balades pique-nique" organisées par la Fédération du Tourisme de la province de Namur !

Balade pique-nique à Ohey ce 11 aout ! - Namur Matin - 06/08/2019 Ces chouettes balades d'une dizaine de kilomètres vous emmèneront gambader à la découverte de la région et déguster un délicieux panier pique-nique composé de produits de saison ! Selon la formule, votre panier pique-nique peut être dégusté en pleine nature ou sur une aire spécialement aménagée pour l’événement. La thématique étant liée à " Wallonie terre d’eau ", vous êtes conviés ce dimanche 11 aout au Château de Hodoumont à Ohey qui est entouré par divers étangs et la source dite " bleue ". Ce magnifique château et ses jardins font partie du Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Vous découvrirez ensuite un village typique du Condroz : " Goesnes ", ses nombreuses pompes à eau et fontaines. Durant votre parcours, vous pourrez explorer le musée " Terre et Hommes " qui sera ouvert pour votre plus grand plaisir. Vous découvrirez également l’œuvre dite du " Trivouac " qui fait partie du projet Sentier d’Art. Départ du Château de Houdoumont, entre 9h30 et 12 H . Prix : adulte 12 e, enfant 8 e. Infos et réservations au 085 82 44 77 Ecoutez Aline Detroz, coordinatrice au syndicat d'initiative ...