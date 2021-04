Découvrez le patrimoine de la Vallée de la Meuse via le ... Géo Quizz - Namur Matin - 13/04/2021 La Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse Namur-Dinant vient de lancer le GEO QUIZZ et c'est une première wallonne ! Cela permet de découvrir de façon simple, ludique et interacti!ve le patrimoine de la vallée de la Meuse avec un smartphone ou une tablette.... Quelques chiffres sur le Geoquizz 12 communes ont participé à ce projet, à savoir Andenne, Anhée, Dinant, Fernelmont, Fosses-la-Ville, Hastière, La Bruyère, Mettet, Namur, Onhaye, Profondeville et Yvoir. Plus de 60 ! Il s’agit du nombre de lieux/monuments que le visiteur pourra découvrir s’il teste l’ensemble des 20 quiz répartis sur tout le territoire de la Maison du Tourisme Vallée de la Meuse Namur-Dinant. 0 euro Il s’agit de la modique somme que le visiteur devra payer pour jouer au Geoquizz ! De 7 à 77 ans Et oui ! Ce quiz est décidément ouvert à tous ! Le niveau des questions convient à la fois aux enfants et aux parents, le Geoquizz est conçu pour intéresser des profils variés de participants. 4 à 9 Il s’agit du nombre de questions par quiz. Un moyen rapide et fun pour motiver nos jeunes à s’intéresser à notre patrimoine ! Blandine Collette est chargé de projet pour la Maison du Tourisme de la Vallée de la Meuse....Elle était l'invitée de Namur matin ce mardi. Elle nous apporte quelques explications sur ce jeu interactif et touristique... Et notez qu'il n'y a rien à gagner pour le moment avec ce jeu si ce n'est la possibilité de laisser un selfie sur le site www.geoquizz.com pour marquer votre participation ! Le Geo Quizz peut se faire en famille ou entre amis !