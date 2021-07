Découvrez le Fort Saint-Héribert ces 10 et 11 juillet

A la découverte du Fort Saint-Héribert - Namur Matin - 06/07/2021 Le Fort Saint-Héribert à Wepion vous ouvre ses portes ce prochain week-end. Le Fort de Saint-Héribert est un des neuf forts composant la position fortifiée de Namur établie à la fin du XIX ème siècle en Belgique. Ce fort fut construit de 1888 à 1892 selon les plans du général Henri Alexis Brialmont. Lors du siège de Namur, en août 1914, le fort a été lourdement bombardé par l'artillerie allemande. Le fort de Saint-Héribert fut remis à niveau en 1930 dans l'espoir de prévenir ou ralentir une, alors hypothétique, attaque allemande. En 1940, il est attaqué le 15 mai et est capturé 6 jours plus tard. Le fort de Saint-Héribert est situé à 6 km au sud de Namur. C'est un des plus grands forts Brialmont. Au programme de ces samedi et dimanche : Visites du fort en continu toute la journée et nombreuses expositions en plein-air : Historiques : Brialmont, La libération de Wépion, La guerre dans la vallée de la Meuse et sur l’époque Napoléolienne. Didactiques : armement, plans, photos du fort, etc. Nature : arbres, plantes et oiseaux du fort Artistique : Eric Colin (peinture) Détails en compagnie de Françoise Legros