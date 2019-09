Découvrez le concept "Ecoute à Quai" - Namur Matin - 05/09/2019 Du cinéma pour les oreilles. C'est le concept de " écoute à quai " Un fil rouge par séance, une déclinaison d’histoires. Et c’est parti pour une écoute collective dans les fauteuils moelleux du Quai 22 à Namur. C'est la deuxième édition. Ce soir, séance spéciale "Fous ta K7" . On vous propose de découvrir par exemple des vieilles bandes sons retrouvées dans un grenier, ou encore des messages laissés sur un répondeur il y a plus de 25 ans ! Ce soir 18H30. La séance démarre à 19 H . Gratuit Flora Six est co-organisatrice. Elle était l'invitée de Viva Matin ce jeudi ...