Découvrez le centre de revalidation de l'Aquascope de Virelles - Namur Matin - 20/05/2021 Si vous cherchez des activités pour ce prochain week-end, rendez-vous notamment à l'Aquascope de Virelles Un week-end prolongé, une bonne occasion de se rendre dans la région de Chimay pour découvrir ce site exceptionnel. Chaque année, à l’Aquascope Virelles....le mois de mai est rythmé par la " Journée de Découverte " du Centre de Revalidation. Le CREAVES de Virelles est opérationnel depuis 2007, un centre qui peut accueillir 500 oiseaux et petits mammifères par an. Chaque animal bénéficie de l’attention, des traitements et des conditions de revalidation nécessaires pour assurer tant que faire se peut sa remise en liberté. Anne Sansdrap, est chargée de promotion à l'Aquascope et cette journée se veut une occasion unique et exceptionnelle de visiter ce Centre, normalement fermé au public. Et cette année-ci - Coronavirus oblige - cela va se passer sur 3 jours...