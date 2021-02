Découvrez la région de Couvin

Couvin : une région à découvrir - Namur Matin - 12/02/2021 Mariembourg, Boussu-en-Fagnes, Aublain, Brûly-de-Pesche... autant de localités qui composent la jolie entité de Couvin en Sud Namurois. La région de Couvin c'est otamment : la Brasserie des Fagnes, le Chemin de fer à vapeur des 3 vallées , le karting des fagnes, mais galement des sites naturels d'une grande richesse comme celui du Ry de Rome avec sa balade, une boucle de 5km où vous pourrez apercevoir par ex des martins pecheurs, des cygogne noires.... Et il y a aussi les Grottes de Neptune patrimoine naturel exceptionnel... à découvrir bientot, dès réouverture. Et malgré les problèmes liés à la crise sanitaire, il aura quand même moyen de se divertir en famille durant cette semaine de congés comme nous le confirme Maryse Bourlard la directrice de l'Office du Tourisme de Couvin. Toutes les infos https://tourisme-couvin.be/