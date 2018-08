Découvrez la grotte archéologique "La Scladina" à Andenne.

La Grotte Scladina est un des sites préhistoriques belges majeurs, le plus grand chantier de fouille préhistorique belge qui soit en cours de fouille et accessible au publics.

Le centre archéologique se situe à la croisée des chemins entre sciences, pédagogie et tourisme.

L'intérêt scientifique pour le gisement est essentiellement archéologique, paléontologique et anthropologique.

Les très riches collections conservées dans le centre est accessibles aux chercheurs et regorgent de centaines de milliers d'ossements d'animaux préhistoriques, de près de 20 000 outils et déchets taillés par les hommes de Néandertal et 19 restes appartenant à un enfant néandertalien.