Découvrez l'ail des ours ce samedi dans la région de Rochefort - Namur Matin - 19/03/2021 L'ail des ours également appelé ail sauvage ou ail des bois ... une plante magique ! a période de croissance de l'ail des ours a débuté dans nos contrées. Notamment dans la région de Rochefort ou encore de Ciney. Ses endroits de prédilection : les sous bois. Ses fleurs sont blanches, de 20 à 50 cm de hauteur. Lorsque son feuillage est légèrement froissé, elle dégage une forte odeur — caractéristique — d'ail. C'est une plante qui forme parfois de vastes colonies dans les sous-bois frais ou le long des ruisseaux. Les feuilles apparaissent en février-mars et les fleurs d'avril à juin. La période de la récolte se termine avec les premières fleurs. Anne France Degeye est guide nature, elle vous propose une balade à la découverte de l'ail des ours. Ce sera dans la région de Rochefort ce samedi. Mais comme elle nous le confirme, ce ne limitera pas à ça... En pratique : Rendez-vous à Rochefort, avenue de Montrival devant la station d'épuration ce samedi 20 mars, 14 H 7 euros pour les adultes, 3 pour les enfants de moins de 12 ans et c'est à partir de 6 ans Infos via le site https://www.lepremobile.be/