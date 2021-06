Découvrez cette ferme de permaculture humaine à Mozet - Namur Matin - 01/06/2021 Une ferme de permaculture humaine a tout récemment été inaugurée à Mozet La permaculture humaine vise à cultiver uniquement ce dont on a besoin et à redistribuer les surplus. Ce projet s'appelle: "Graines de plénitude". On y propose divers accompagnements et services destinés à aider les jeunes et les adultes en situation de vulnérabilité sociale, en leur proposant une reconnexion à la nature et à la société... S’inscrire dans une dynamique respectueuse tant de l’environnement que de l’individu. Promouvoir le respect de la nature, la solidarité, le recyclage, la résilience. Promouvoir l’écologie naturelle et la tradition, la solidarité et la consommation éco-responsable. Valoriser al diversité (polyculture, biodiversité..) et intégrer plutôt que séparer ! Isabelle Van Regemoorter est responsable de "Graines de Plénitude et elle nous explique le concept de ce projet a Et sachez que vous pouvez, outre le site, suivre GRAINES DE PLENITUDES via FACEBOOK