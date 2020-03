CoopESEM : une coopérative citoyenne qui pense globalement - Namur Matin - 12/03/2020 CoopESEM est une coopérative citoyenne regroupant des producteurs et des consommateurs de l’Entre-Sambre-et-Meuse. Le but est de penser globalement et d’agir localement pour proposer des produits locaux, gouteux et de qualité ! Le point de vue des consommateurs et celui des producteurs est complémentaire : les consommateurs décident de consommer des produits locaux, artisanaux et issus d’une agriculture la plus écologique possible. Les producteurs décident de leur côté de produire local, d’informer sur les modes de production et de respecter la nature qui leur est confiée. CoopESEM a vu le jour en 2017 avec 3 points de distribution : à Florennes, à Gerpinnes et à Thy-le-Château. Et depuis quelques jours un nouveau point à vu le jour à Philippeville. Nous avons demandé à Patrick Bauthier, l'un des responsables de CoopESEM de nous expliquer le fonctionnement de sa coopérative...