Connaissez-vous le propulseur ? - Namur Matin - 06/07/2020 Connaissez-vous le propulseur ? Cette arme utilisée il y a 20 000 l’était encore il y a peu. Le propulseur est une arme de jet constituée d'une baguette ou d'une planchette rigide de forme et de dimensions variables, munie d'un dispositif d'appui (crochet, éperon, gouttière...), sur ou dans lequel vient s'insérer un projectile du type javelot, sagaie, harpon ou longue flèche, empenné ou non. Cette arme, vous pouvez la découvrir au Musée du Malgré Tout à Treignes, c’ets à Viroinval. Pierre Cattelain cofondateur et directeur scientifique du Musée : « C’est une des très anciennes armes de l’humanité puisqu’elle est connue au moins depuis 24.500 ans. » De nombreux animaux ont croisé la route du propulseur et de l’homme : « Durant la préhistoire, le renne, le cheval, le bouquetin entre autres, du côté de l’Arctique, c’est plutôt le phoque, le narval et le béluga. Parfois l’ours blanc. Chez les australiens, c’est le kangourou, l’émeu et certains crocodiles. Chez les papous là ce sont les grands oiseaux et… il y a l’homme aussi ! » L'exposition, accessible tous les jours, présente les plus belles pièces préhistoriques et des objets ethnographiques provenant de tous les coins du monde. Des panneaux illustrés fournissent le cadre documentaire : mode d'utilisation, photos et documents d'archive, dessins didactiques,… Plus d’infos sur cette exposition temporaire ici : http://www.museedumalgretout.be/