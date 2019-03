Conférence : Vivre sans déchet.. utopie ? réalité ?

Chaque habitant produit plus de 400 kg de déchets par an. Un constat alarmant pour les générations futures. En réponse à cette réalité, des familles, des citoyens se lancent le défi de ne plus produire de déchet. Utopique?



Au travers de sa conférence, Sylvie Droulans, alias "Madame Zéro Carabistouille3, famille zéro déchet depuis presque trois ans, expliquera comment tendre vers un mode de vie résilient et en phase avec la nature, tout en réduisant drastiquement sa poubelle. Elle relatera bon nombre de trucs et astuces, de conseils pour que chacun puisse se lancer dans cette aventure aux nombreux avantages, tant pour l'environnement que pour la santé.



Cette conférence se voulant 100% accessible aux personnes sourdes et malentendantes, de nombreux moyens techniques et humains seront mis en œuvre pour y parvenir : boucle magnétique qui conduira directement le son du micro de la conférencière à l’oreille de l’auditeur; vélotypie ou traduction instanée; interprètes en langue des signes,...



En pratique

Ouverture des portes et accueil à partir de 19h00. Pour les parents qui le souhaitent, une garderie est prévue pour les enfants pendant la conférence.

Et vous pouvez encore vous inscrire ICI

Et vous pouvez retrouvez Syvlie via son SITE

Ecoutez Sylvie Droulans contactée par Isabelle Verjans ....