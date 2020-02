Concours Wallonie en fleurs: qui sera la plus belle?

Qui sera la plus belle ? - Namur Matin - 26/02/2020 La 4ième édition du concours Wallonie en Fleurs vient d'être lancée Ce grand concours de fleurissement à destination des communes et associations locales wallonnes ! Il a pour ambition de valoriser ceux et celles qui mettent leur savoir-faire au service de l’embellissement des espaces publics. Jean-Nicolas Arnould, de l'ASBL Adalia en charge du projet, nous explique en quoi consiste exactement ce concours Wallonie en Fleurs : " on essaie de valoriser le travail de fleurissement qui est effectué dans les communes et surtout le travail des ouvriers. C’est une manière de les valoriser. Les communes ont des réalités assez compliquées et donc on essaie de les conseiller suite à notre visite. Cela pour avoir un fleurissement qui participe à la gaité de la commune mais aussi qui soit vraiment réaliste par rapport au changement climatique. Ces deux dernières années on a eu des étés avec de grosses canicules et cela engendre un surplus de travail aux ouvriers. Il faut arroser davantage les bacs. On essaie de motiver vers les plantations en pleine terre pour que cela soit plus durable. " Le concours "Wallonie en fleurs" est organisé par l’asbl Adalia 2.0 avec le soutien de la Wallonie et en partenariat avec la Fédération Wallonne Horticole (FWH) et le Collège des Producteurs. Plus d'infos: www.wallonieenfleurs.be