Concours "Création Nature"

Création Nature! - Namur Matin - 27/11/2020 La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux vous propose de réaliser une composition à partir d’éléments de la nature. En cette période de (re)confinement, alors que les musées, théâtres, cinémas, magasins, … sont à nouveau fermés, il peut devenir difficile d’inventer des activités à réaliser en famille et il reste indispensable de sortir s’aérer. Alors, la Ligue a la solution pour vous ! Sortez tout votre matériel de bricolage : peinture, ficelle, colle, carton… Armez-vous d’une paire de bottes, d’un manteau chaud, d’un grand sac et d’une petite dose d’imagination ! Donc pas d’achat à envisager puisque tout ce dont vous aurez besoin se trouve dans la nature comme le confirme Thomas Jean, invité de Namur Matin, chargé de la mission à la Ligue de Protetction des oiseaux Vous avez jusqu'au 11 décembre. Infos via le site