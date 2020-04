Comment sa se passe au niveau du plan de cohésion sociale de Gembloux ?

L'urgence sera alimentaire ! - Namur Matin - 01/04/2020 Le point sur le plan de cohésion sociale à Gembloux. « Pour le moment rien n’est totalement à l’arrêt » tient à préciser Emilie Loward. Elle coordonne le plan de cohésion sociale à Gembloux. « Tous les services sont fournis mais d’une manière totalement différente. Ils s’adaptent, notamment avec du suivi téléphonique. Pour les services communaux, pour les matières urgentes on peut venir, seul, pour effectuer certaines démarches. En ce qui concerne les restos du cœur, ils continuent à soutenir leur public, à transmettre aussi des colis alimentaires à certaines personnes. Pareil pour le fouillis Saint-François qui propose également une aide alimentaire. » D’autres structures importantes, comme la Maison Croix-Rouge se sont adaptées très fortement : « Etant donné qu’ils fonctionnent avec des bénévoles plutôt à risque en matière de population et d’âge, ils ont du réorienter la manière dont ils organisent leurs services mais des solutions sont trouvées pour presque tous les services que nous fournissons sur le terrain. Le service ONE pour la vaccination est maintenu et un suivi téléphonique est mis en place pour les autres cas. » Pour le moment le service de cohésion sociale fonctionne mais si la crise se poursuit, Emilie Loward pense qu’une nouvelle vague de bénévoles sera nécessaire : « on aura probablement besoin d’aide pour livrer des colis alimentaires par ex, pour faire du transport. On va lancer sur le site de la ville un formulaire pour que les personnes qui souhaitent proposer leur aide puisse se référencer comme ça quand les citoyens appelleront pour de l’aide nous pourront les mettre en relation. » Les collectes alimentaires restent le gros point d’interrogation, pour le moment cela fonctionne grâce aux restos du cœur et aux banques alimentaires : « on reste vigilent par rapport à ça, on accepte d’explorer de nouvelles pistes. » Vous désirez apporter votre aide d'une manière ou d'une autre ? https://www.gembloux.be/ma-commune/services-communaux/cohesion-sociale/actualites-1/gembloux-solidaire-et-responsable-des-pistes-concretes Une interview réalisée par Isabelle Verjans à retrouver en entier en audio sur cette page. https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus