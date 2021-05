"Colonel Gustave" une marque d'aliments pour chiens 100 % belge - Namur Matin - 27/05/2021 Depuis de nombreuses années, l'industrie alimentaire s'intéresse à ce que mange nos chiens et nos chats. Et souvent ce sont les grandes marques qui inondent le marché avec des produits qui ne sont pas toujours considérés comme très sains ou équilibrés pour nos amis à 4 pattes...Sauf que c'est en train de changer et notamment grâce à deux jeunes d'Andenne Ils s'appellent Arnaud Henroz et Arnaud Gustin...l'un a le surnom Colonel, l'autre le surnom de Gustave et ils ont créé la marque de croquettes pour chien "Colonel Gustave". Arnaud Henroz dit "Colonel" était l'invité de Namur Matin ...