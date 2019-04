Collecte de vêtements au profit des enfants - Namur Matin - 05/04/2019 Avec le printemps c'est l'occasion de faire le tri dans vos vêtements. Non seulement pour céder la place à d'autres mais aussi donner une seconde vie à ceux dont vous souhaitez vous séparer. Ces vêtements vous pourrez les déposer dans les magasins PointCarré de Wallonie. Par ex À Jambes, Gembloux, Ciney, Gerpinnes, … Vous recevrez par don un bon de 5€ de réduction et vous ferez œuvre utile puisque les vêtements de vos enfants se retrouveront dans une des 92 " vestiboutiques " de la Croix-Rouge. Ils seront ensuite acheminés vers une vestiboutique de la croix rouge. L’action se déroule du 3 au 21 avril dans les 28 magasins PointCarré dans toute la Wallonie (www.pointcarré.eu). Mais qu'est ce au juste une "vestiboutique" ? Isabelle Verjans à posé la question à Nancy Ferroni, porte parole de la Croix Rouge