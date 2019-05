« Ciné d'Antan » premier rendez-vous du cycle des Ciné-concerts à Namur - Namur Matin -... Des rendez-vous mêlant cinéma et concerts ! « CINÉ D’ANTAN », ce sera le premier rendez-vous du cycle des CINÉ-CONCERTS organisés à Namur. Objectif: faire découvrir à un large public, enfants y compris, la manière dont se déroulaient à l’époque les projections des films muets. On est à mi-chemin entre un concert et une séance de cinéma, Ce type de spectacle permet de mieux ressentir les émotions du film et d’ouvrir la musique « classique » à une plus large audience. C'est gratuit. C'est accessible dès 3 ans. 24.05 (20h30) : CINÉ D’ANTAN DANS LE JARDIN DES BATELIERS 22.06 (14h) : « PETIT CHARLOT » AU CINÉMA CAMÉO Ciné-concert de Jean Jadin & Claire Goldfard. 12.07 (22h) : « UN MONSTRE À PARIS » AUX ABATTOIRS DE BOMEL Valérie Sacchi, de la ville de Namur détaille ce premier rendez vous au micro d'Isabelle Verjans !