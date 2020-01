Choisir sa voie ? Pas évident pour tout le monde !

Forum aux professions Namur expo - Namur Matin - 14/01/2020 Le Forum des professions à Namur vous permet de rencontrer plus de 200 professionnels qui vous dévoileront toutes les facettes de leurs métiers. Rendez-vous à Namur expo ce mercredi 15 janvier à partir de 9h pour tous les indécis. Tous ceux qui ne savent pas quelle voie choisir, quelle formation suivre ou quelles études entamer. Vous pourrez discuter et échanger sur les métiers et les réalités spécifiques à chaque emploi. C’est l’endroit idéal pour permettre aux jeunes désirant se lancer sur le marché du travail, entreprendre des études supérieures, se réorienter ou simplement connaître le monde professionnel, de trouver toutes les réponses aux questions qu’ils se posent. A noter que des séances d’orientation professionnelle ainsi que des animations seront proposées tout au long de la journée dans la salle Vrithoff attenante à Namur Expo. L’entrée est gratuite et ouverte à tous et toutes Le Forum aux Professions c’est ce mercredi 15 janvier de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 à Namur Expo. Toutes les infos sur https://forumauxprofessions.com/ Lola Lepinne, d’Infor Jeunes, organisateur de l’événement était avec nous dans Namur Matin