Cela vous dit de sponsoriser un .... café ? - Namur Matin - 24/02/2021 Alors le café qu'on se fait chez soi le matin, c'est pas mal mais ça ne vaudra jamais un bon café machine ... on vous propose de sponsoriser un cafetier. C'est une idée de 8 cafetiers cinaciens qui boivent la tasse depuis la fermeture de leur établissment. Ils ne baissent pas les bras et comptent bien mettre toutes les chances de leur côté pour pouvoir rouvrir dans les meilleures conditions dès que cela sera possible. L'objectif est que vous souteniez l'un ou les établissements de votre choix en leur offrant des produits qu'ils pourront revendre lors de la réouverture. La finalité étant d'apporter votre soutien sous forme de sponsors. Trois formules : 1 kg de café 20 E hors TVA; 1 fût de bière de 30 litres 100 E hors TVA et 1 fût de bière de 50 litres, 150 E Hors TVA. Julien Gillain tient le café "Aux Copains" pas très loin de la Grand Place de Ciney, il nous explique en détail comment fonctionne ce sponsoring. et si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via la page FACEBOOK