"Cédez le passage cycliste au feu" nouveau panneau de signalisation !

Luc Goffinet, chargé de mission au Gracq.. - Namur Matin - 19/09/2019 Nous sommes en pleine "Semaine de la Mobilité". Une semaine pour vous inciter vers une mobilité douce et laisser davantage votre voiture au garage ! Le vélo c'est évidemment un moyen de transport mis en avant toute cette semaine. Mais rouler à vélo en ville ça ne s'improvise pas... il faut être particulièrement prudent. Ce jeudi matin, le Gracq Namur a mené une action de sensibilisation auprès des automobilistes namurois, notamment au sujet des panneaux "céder le passage cycliste au feu" installé au Square Omalius . Ces panneaux sont nouveaux en Wallonie. Ils permettent aux cyclistes de continuer leur chemin dans la direction indiquée par le panneau, lorsque le feu est rouge en cédant le passage aux autres usagers . Cette action consistait à faire passer en permanence un cycliste à un feu au rouge au carrefour équipé de ce panneau. Le GRACQ interpellait ensuite les automobilistes à l'arrêt sur la "fausse infraction" commise par le cycliste. Luc Goffinet, chargé de mission au Gracq, asbl de défense des cycliste et des déplacements à vélo, était l'invité de Juliette Hariga et Isabelle Verjans ce matin ..