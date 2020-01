Catherine Lallemand : le sport féminin à l'honneur ce 24 janvier

Catherine Lallemand : le sport féminin à l'honneur - Namur Matin - 24/01/2020 Ce vendredi 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin... Et à l'origine de la création de cette journée en 2014 : la sous-médiatisation du sport féminin par rapport au sport masculin... On parle beaucoup moins des sportives féminines que des sportifs masculins ...les aprioris, les stéréotypes restent là... Est-ce que les choses évoluent dans le bon sens ? Pour nous en parler nous avons appelé ce vendredi matin la coureuse belge Catherine lallemand, de multiples fois championne de Belgique, 4 victoires au 20 km de Bruxelles... Le sport de haut niveau, elle connaît... et désormais elle se met aux services des autres en tant que coach sportif. Elle travaille notamment à la clinique du sport à Jambes...