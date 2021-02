Caravane, le réseau qui roule à Gembloux - Namur Matin - 01/02/2021 La ville de Gembloux en collaboration avec le Conseil consultatif communal des Aînés, lance l’action : " Un voisin, un coup de main ". La solidarité de proximité est essentielle... mais pas toujours facile pour les aînés de savoir vers qui se tourner quand on a besoin d'un petit coup de main. A Gembloux on leur a donc facilité la tâche, ils pourront se faire connaître grâce à une affiche qui leur sera distibuée Un projet itinérant de rencontres, de convivialité et d’échanges au coeur des villages et des quartiers. Nadine Guisset est la présidente du Conseil Consultatif Communal de Aînés... Elle nous explique le concept ! Et pour plus d'info c'est soit au 0477 96 26 29 ou via la page Facebook, "Caravane, le réseau qui roule"