Cadeau de l’équipe de Namur Matin : 3 minutes de fou rire matinal - Namur matin - 15/12/2021 De tous les peuples de la Gaule, les Namurois sont… les plus drôles ! Et si vous écoutez Namur Matin sur Vivacité chaque jour entre 6 et 8 heures, vous aurez remarqué que l’animatrice de l’émission, Isabelle Verjans est particulièrement enjouée et a un rire tellement communicatif qu’il passe à travers les ondes pour vous dérider dans votre voiture, au boulot, à la maison, dans le bus, le train ou à trottinette ! Pour la remercier de tant d’éclats de rire, les collègues d’Isabelle Verjans ont réalisé ce podcast compilant quelques fous rires et lapsus à déguster sans modération. Avec la participation de Juliette Hariga, Serge Otthiers et Xavier Mathieu Joyeux noël à toutes et tous !