C’est la Semaine de l’Arbre !

Pourquoi planter durant cette période ? Parce que l’automne est la meilleure période de plantation avec une garantie de reprise. Faites le bon choix : arbres, arbustes et plantes vivaces rustiques et de bonne qualité. Et surtout adaptés à votre région et à son climat. Et de plus, les végétaux se sont (pratiquement tous) mis en période de repos hivernal, ce qui autorise les plantations à racines nues.

Et c’est devenu une tradition, chaque année à la même période se déroule la Semaine de l’Arbre. Et ce prochain week-end, les 27 et 28 novembre se tiendra une distribution de plants au grand public et ce dans 60 communes wallonnes.

Et le projet "Yes We Plant" présentera une série d’événements durant toute cette Semaine de l’Arbre, notamment des conseils sur la plantation, des échanges avec des professionnels, etc.