C'est la fête du rail ce week-end !

Il n'y aura peut-être pas les trains à vapeur mais vous aurez tout de même l'occasion de monter à bord de vieille locomotives diesel qu'on ne voit plus. Elles circuleront entre Braibant et Bauche. Beaucoup de manœuvres en gare vous attendent également.

Et il y aura un événement très important qui sera mis à l'honneur...Jean Pierre Désirant responsable de l'ASBL en charge de l'événement: " On va commémorer les 75 ans de la libération de 1945 et on est en pleines tractations pour pouvoir travailler avec une association de reconstitution et créer un petit bivouac et commémorer la libération."

Spontin n’a pas échappé aux affres de la guerre : " La guerre 40-45 a marqué Spontin par plusieurs escarmouches et autres mais point de vue chemin de fer, en juillet 1944, il y a eu une sorte d’attentat. Les résistants qui avait connaissance de la présence de carburant dans le tunnel de Spontin ont arrêté un train de chaud, plus haut dans la ligne du côté de Ciney. Ils ont chargé le train de chaud d’explosifs et ont lancé la locomotive dans le tunnel de Spontin. Il y a eu le 19 juillet une explosion gigantesque de 50 000 litres de carburant. Le tunnel de Spontin a brûlé pendant une semaine. "

Réservez vos places via www.cfbocq.be