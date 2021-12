C'est la Fête de Noël à 100 Chevaux sur l'Herbe - Namur Matin - 09/12/2021 Le refuge "100 Chevaux sur l'Herbe" situé au hameau de Géronsart dans l'entité de Couvin organise sa grande fête de Noël ce dimanche 12 décembre. Le refuge héberge et soigne en permanence plus de 120 équidés pour la plupart sauvés de l'abattoir ou saisis pour mauvais traitement. Chevaux, chevaux de trait, poneys, ânes sont ainsi recueillis et soignés au refuge. La spécificité des actions de l'oeuvre ce sont essentiellement ses secours et ses accueils d'équidés condamnés à la boucherie. 100 CHEVAUX SUR L'HERBE est une asbl non subsidiée et non aidée par les pouvoirs publics. Seuls les parrainages , les dons et les cotisations des membres et les legs permettent à l'oeuvre de fonctionner et de faire vivre ses protégés. Ce dimanche 12 décembre c'est une grosse journée pour l'association qui organise sa Fête de Noël. Au programme, boutique cadeaux, petits trains de Noël, visite libre du domaine... et tout cela en présence de Père Noël. Et si vous le souhaitez vous pouvez apportez "votre cadeau" au profit des animaux (aliments floconnés, mélange senior, préfané, préalpin, foin, couverture, baches...) Ecoutez Marc Beelen le propriétaire du refuge..