C'est la fête de la Nature et de l'Environnement à Vierves-sur-Viroin - Namur Matin - 24/09/2021 Cette année, la Fête de la nature et de l’environnement se déroulera ces 25 et 26 septembre à l’Écosite de la vallée du Viroin (ancienne gare de Vierves-sur-Viroin).Au programme de nombreuses animations, notamment des balades nature guidées en continu dont vous trouverez le programme détaillé via ce LIEN ainsi que des animations pour les plus petits. Pour les amoureux de littérature, une bourse aux livres nature sera aussi organisée. Détails en compagnie de Maxime Van Belle, chargé de Projets des Cercles des Naturalistes de Belgique