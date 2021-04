C'est Bon, C'est Wallon, c'est Namurois, c'est Marqus... - Namur Matin - 30/04/2021 Tout le monde connait les ventes à domicile de ces marques bien connues d’articles ménagers ou de nettoyage. Marqus, c’est un peu la même chose mais en ligne et avec des produits d’artisans-créateurs wallons. Marqus a été créé début 2021 par deux namurois. Le site permet de trouver 1001 créations de produits d’artisans en sélectionnant ceux les plus proches de chez eux. Marqus propose aux artisans, artistes, comédiens, ... toute personne exerçant une activité de fabrication, de création dans un contexte non industriel, non seulement un site de vente en ligne mais surtout une communauté prête à les soutenir et les vendre A l'origine de cette initiative, Hélène Van Parys. Elle était l'invitée de Namur Matin ce vendredi