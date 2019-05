Bourse aux vélos à Gembloux ! - Namur Matin - 17/05/2019 Ce samedi 18 mai, Pro Velo organise la 4ème édition de la bourse au vélo de Gembloux au point vélo de la gare. Destinée tant aux vendeurs qu’aux acheteurs, la bourse aux vélos est LE rendez-vous des amateurs des bonnes affaires Informations pratiques De 8h à 10h : dépôt des vélos Les personnes souhaitant vendre un/des vélo(s) sont attendues entre 8h et 10h le samedi 18 mai. Elles pourront fixer un prix de vente avec l'aide d'un mécanicien et compléter un contrat de mise en dépôt. Une seule condition à respecter : le vélo doit être fonctionnel. De 8h30 à 13h : vente des vélos La vente des vélos d'occasion se fait le samedi 18 mai de 8h30 à 13h aux prix fixés par les vendeurs. Tout acheteur peut demander conseil aux mécaniciens présents toute la journée. Les acheteurs trouveront sur place tous types de vélos (VTT, vélos enfants, pliants, de ville,...) : il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses ! Pro Velo tente ainsi de repondre à une vraie demande comme l'explique Alice Van de Vyvere, chargée de mission à Provelo. Isabelle Verjans la contactée