Bikersland ou la Fête de la moto ce prochain week-end à Mettet - Namur Matin - 06/06/2019 Ces 8, 9 et 10 juin 2019, le circuit Jules Tacheny à Mettet accueillera la 14ème édition du Bikersland, anciennement connu sous le nom de Festival de la Moto. Concessionnaires, accessoiristes et équipementiers participeront à cet événement devenu le rendez-vous incontournable des fans de deux-roues La balade du dimanche matin sera à nouveau un moment fort du Bikersland. Le club motard Namur Chapter Belgium, le club officiel Harley fondé il y a plus de dix ans, gérera l’encadrement de cette balade. Au programme : une balade bucolique sur un parcours de plus de 100 km, dont 90 km sans feu rouge ! La balade partira du Circuit Jules Tacheny le dimanche matin. Jeremy Vanderveren est l'organisateur de cet événement. Isabelle Verjans l'a contacté