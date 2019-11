Besoin d'un coup de pouce pour les fêtes de fin d'années ?

La Citadelle fête le terroir et le zéro déchet" - Namur Matin - 19/11/2019 La Citadelle de Namur vous propose "LA" solution avec son événement "La Citadelle fête le terroir et le zéro déchet" ! La période des fêtes approche et les questions qui vont avec ... que vais-je offrir et qu'est-ce que je vais faire à manger ? Si c'est vous qui avez le bonheur de recevoir ... Bien entendu pour les cadeaux il y a les traditionnels marchés de Noel mais vous pourrez combiner les réponses à ces 2 grandes questions ce prochain weekend à la Citadelle de Namur. "La Citadelle fête le terroir et le zéro déchet", c'est le nom de l'événement. Il y aura un marché des producteurs et des ateliers culinaires qui feront peut-être de vous la star des fêtes de fin d’année que ce soit pour l’élaboration du menu ou le choix du cadeau. Durant 2 jours des chefs partageront avec vous leur savoir-faire. Vous pourrez par exemple apprendre à préparer un Gin avec Charlie Guilliams et Valentin Norberg de " Botanical by Alfonse " " Botanical by Alfonse ", c’est le bar à cocktails craft récompensé par Gault&Millau qui emmène au cœur de la mixologie et de la botanique. La philosophie d'Alfonse, c'est de proposer une autre façon de consommer, en misant sur le fait-maison & l'artisanal, sur des spiritueux de haute qualité et sur la découverte permanente. L’événement aura lieu les samedi 23 et dimanche 24 novembre sur le site de TERRA NOVA. Le samedi de 11h00 à 19h00 et le dimanche de 11h00 à 18h00. Pour les ateliers culinaires : Les ateliers avec des chefs namurois. Ateliers-rencontres : vous apprendrez des trucs et astuces qui vous permettront de préparer chez vous des recettes idéales pour les fêtes de fin d’année en utilisant des produits locaux. Vous dégusterez le plat que vous aurez concocté avec le chef et vous repartirez avec votre recette. Quatre ateliers au choix ou à combiner : apéro, entrée, plat, dessert. Si vous choisissez l'apéro et le dessert: c'est 15 euros de participation. Entrée : 20 euros. Plat : 25 euros. La bonne nouvelle c'est qu'il reste encore beaucoup de place mais vous devez vous inscrire avant ce mercredi midi sur citadelle.namur.be L'accès est ouvert au public de 11 h à 19 h. Parking sur l’Esplanade de la Citadelle (navettes gratuites vers Terra Nova). Infos : 081 24 73 70 ou https://citadelle.namur.be Christine Laverdure, directrice de la Citadelle, était l’invitée de Namur matin ce mardi 19 novembre.