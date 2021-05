Belle récompense pour le chocolatier d'Andenne, Ariqua Denis - Namur Matin - 19/05/2021 Le chocolat...tout le monde aime cela et la Belgique est une des tête de pont du chocolat à travers le monde. Notre réputation en la matière dépassent largement nos frontières et il n'est pas rare que des chocolatiers belges se distinguent lors de différents concours.....et c'est le cas d'un wallon chocolatier à Andenne ! il s'appelle Ariqua Denis et il vient de recevoir une nouvelle distinction internationale: la médaille de bronze à "L'International Chocolate Awards" dont le classement a été dévoilé le 10 mai dernier...son prix il le doit à ses caramels enrobés de chocolat au lait comme il nous l'a précisé !