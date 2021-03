Beauraing : un jardin partagé

Jardin partagé à Beauraing - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 29/03/2021 Direction Beauraing avec une belle initiative mais pas facile à monter.....créer un jardin-potager partagé ! C'est dans l'air du temps...avec la crise sanitaire beaucoup privilégie le circuit cours et même l'ultra-court. Beaucoup se sont mis à faire leurrs pains eux-mêmes et d'autres se sont mis à créer un potager dans leur jardin. Mais tout le monde n'a pas un jardin et à Beauraing, Hélène Charue s'est lancée dans un projet de jardin partagé. Il a fallu monter le dossier, trouvé des partenaires et convaincre pas mal de monde. La jeune Beaurinoise était dans Namur Matin ce lundi .. Actuellement le jardin partagé de Beauraing compte une trentaine d'inscrits mais si vous voulez vous y joindre vous pouvez prendre contact avec Hélène à l'adresse suivante: jardinpartage.beauraing@gmail.com