Balades gourmandes, architecturales ou historiques : un week-end de visites guidées à Namur !

Tout d’abord, c’est le terroir et la gastronomie qui sont mis à l’honneur cette semaine., les participants se verront embarqués dans une balade gourmande, agrémentée de dégustations diverses : cookie, cupcakes, jus ou bières : tout est local et de saison. Pour les amoureux d’histoire, un autre rendez-vous est prévu : une balade historique à la découverte du Vieux Namur , ses ruelles et ses anecdotes. Le patrimoine architectural de la cité mosane sera dévoilé et analysé pour en comprendre tous les aspects, même les plus secrets !

Ce week-end, l’ Office du Tourisme de Namur organise trois baladesliées au patrimoine et à la découverte de la ville. Qu’elles soient à pied, à vélo, historiques ou gourmandes, il y en a quasiment tous les jours et pour tous les goûts ! Le programme jusqu’au 31 octobre est déjà disponible en ligne, sur le site du portail tourisme de la ville de Namur.

Le dimanche 26, c’est le wallon qui est mis à l’honneur dans la balade "On p’tit toû dins Nameur avou lès Scrîjeus". Cette balade est rendue possible grâce à la collaboration des Rèlîs Namurwès, une association de promotion de la langue wallonne. Au programme : lecture de textes et dialogues à propos des lieux traversés. Des explications linguistiques ainsi que des traductions seront fournies aux personnes ne connaissant pas le wallon. Plus d’excuses !

Inscription et paiement au préalable obligatoires au plus tard la veille de la visite à 16h.

Informations pratiques

Place de la Station – 5000 Namur

Réservations obligatoires