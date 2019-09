"Balades et vous" festival de la balade à thèmes pour petits et grands à Ohey - Vivre ici Namur,... Ne manquez pas ce 29 septembre le festival de la balade à thèmes pour petits et grand au départ de la ferme du Château de Tahier (Ohey) La propriété de la ferme du château de Tahier accueillera exceptionnellement les promeneurs pour le festival de la balade à thèmes. C’est unique en Belgique. Et cela se passe dans les Vallées des Saveurs !Les festivités débutent par un petit-déjeuner du terroir à 9h dans une ambiance musicale et ensuite dès 10h pas moins de 15 balades guidées à pied, en vélo, en bus ou en tracteur ! Venez y faire votre marché, c’est sûr il y en aura pour tous les goûts: Des balades " savoureuses " en tracteur où dégustation de produits du terroir sera le maître mot, une balade musicale qui vous portera aux sons de musiques manouches, des balades nature qui vous guideront à la découverte des paysages et des plantes, des balades patrimoine en bus ou à pied pour un plongeon dans l’Histoire des châteaux et du patrimoine bâti du village et des alentours. Des balades spéciales " minouches " (magie, théâtrale, nature, sensorielle, contée,…) contenteront également nos chères petites têtes blondes...et bien entendu, les amateurs de deux roues auront aussi leur balade dédicacée ! Afin de vivre pleinement cette journée, petits et grands pourront profiter d’un programme musical bien complet avec le groupe "TONPERLIPOPETE" qui fera swinguer vos assiettes durant midi et un concert festif du groupe " LES MARTEAUX " qui clôturera la journée à 16h30 Départ des balades à 10H, 11H, 14H30 et 15 H Toutes les infos via le SITE www.valleesdessaveurs.be ou via facebook Ecoutez Julie Riesen de la Maison du Tourisme ..