Balade nature urbaine à Rochefort ce prochain week-end - Namur Matin - 17/05/2021 Une balade nature et urbaine voilà qui n'est pas commun... Cette balade se déroulera le week-end prochain à Rochefort et va se concentrer sur les arbres pour vous les faire découvrir autrement... “L’arbre est une image facilement repérable dans le paysage. En groupe, ils forment la forêt. Depuis qu’ils existent, ils jouent un rôle essentiel dans toutes les civilisations. Partons à la découverte de ceux-ci. Vous découvrirez que, derrière ces feuilles, ces écorces, ces branches, ce sont des êtres bien vivants que nous côtoyons… ” Une balade animée par Mikaël George, guide nature qui était l'invité de Namur Matin ce lundi Réservations obligatoires au 084 21 25 37 ou infos@rochefort-tourisme.be Départ ces samedi et dimanche du Syndicat d'Initiative à 14 H