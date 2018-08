Balade à vélo vintage "La Savoureuse" !

La Maison du Tourisme Condroz-Famenne qui regroupe les entités de Ciney, Gesves, Hamois, Havelange, Ohey et Somme-Leuze organise ce dimanche 26 aout la cinquième édition de la balade à vélo "La Savoureuse".

Cet événement au succès grandissant est une balade à vélo unique en Wallonie dédiée aux vélos vintage et aux dégustations du terroir. Les participants pourront ressortir leurs anciennes monture cyclistes et pédaler à travers les beaux paysages du Condroz et de la Famenne. Un rendez-vous qui va ravir les passionnés de vieux vélos, les fans de mode vintage et les amoureux de balades cyclistes.

