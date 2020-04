Avez-vous pensé au service citoyen ? - Namur Matin - 27/04/2020 6 mois d’engagement pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Les jeunes sont actifs en cette période crise sanitaire. Il y en a qui proposent spontanément leur aide et puis il y en a d’autres qui le font dans le cadre d’un engagement. C’est la cas de Guilhem, en mission au centre de demandeurs d'asile de Rixensart. Celui de Alicia également, 25 ans, originaire de Ciney et qui se dévoue en ce moment pour l’ASBL une main tendue située à Namur : «On fait du tri alimentaire et on prépare des colis pour les gens ». Quand on lui demande quelle a été l’impulsion pour s’inscrire à ce service, elle répond simplement : « j’étais chez moi, je trouvais le temps long alors j’ai décidé de me renseigner et finalement je me suis inscrite. J’aime bien aider les gens. » François Ronveaux, directeur de la plate-forme pour le Service Citoyen : « ce Service Citoyen répond à un vrai besoin chez les jeunes de pouvoir expérimenter le monde et de pouvoir se rendre utile à la collectivité. » François Ronveaux entend de cette manière de permettre aux jeunes qui le souhaitent de combler un vide à un moment charnière de leur vie : « Les sociologues de la jeunesse appellent ça aujourd’hui l’espace de transition. Il est situé entre le début de la majorité et l’entrée dans la vie active. C’est un espace qui s’est vraiment dilaté. Un moment au cours duquel le jeune se cherche. » En Belgique, le Service Citoyen n’attire pas la foule. Au contraire de la France ou de l’Italie ou de l’Allemagne là où les jeunes sont nombreux à s’engager : « Chez nous ce service n’est pas encore institutionnalisé…c’est-à-dire pris en main par l’Etat à travers un statut qui sera défini par une loi comme dans les autres pays. Il y a seulement 550 jeunes belges engagés dans ce service car il n’y a aucune reconnaissance de l’Etat. Il y a déjà eu 20 propositions de lois qui ont été présentées mais aucune n’a abouti car les compétence de pouvoir se mélangent. » François Ronveaux tient à mettre un effet, une conséquence positive du Service Citoyen en avant: « ce qu’on observe en Belgique c’est que plus de 80% des jeunes qui ont réalisé un service Citoyen, par le fait de leur engagement et de la maturation que ça induit,.., trouvent ou retrouvent de l’emploi ou une formation. » Le Service Citoyen est un programme qui propose aux jeunes âgés de 18 à 25 ans de s’engager durant six mois dans un projet utile à la collectivité tout en bénéficiant de formations, d’indemnités et d’assurances. Toutes les infos sont à retrouver sur www.service-citoyen.be