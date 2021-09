Arrivée du Grand Prix de Wallonie à la Citadelle de Namur ce 15 septembre : circulation perturbée

Le peloton parcourra plus de 200 km au départ de Aywaille pour une arrivée sur les hauteurs de la Citadelle. La caravane publicitaire passera environ 1/2h avant les coureurs.

Circulation perturbée : la circulation des véhicules sera interrompue à partir de 15h00, dans le sens inverse de la course. Toutefois, cet ordre émanera du responsable de la Division circulation au moment où il le jugera le plus opportun et ce en fonction de l’avancement ou du retard de la course, le station et la circulation des véhicules seront interdits : De 7h à 22h, à Namur : place du Château de Namur (excepté organisateurs) ;

De 13h à 20h, à Namur :

- avenue Blanche de Namur ;

- avenue de l’Ermitage ;

- avenue du Milieu du Monde ;

- avenue Marie d’Artois ;

- avenue du Champeau ;

- rue Lomacensis ;

- avenue Bel Air ;

- chemin Racine ;