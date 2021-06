Appel à projet pour des ... bancs artistiques en Condroz-Famenne ! - Namur Matin - 04/06/2021 Un mobilier qu'on adore quand on fait une longue balade ou qu'on veut tout simplement s'arrêter pour profiter de la nature.... UN BANC ! La Maison du Tourisme Condroz-Famenne s'est rendue compte que les différentes infrastructures installées le long des itinéraires touristiques, ne suffisent pas… Une demande en bancs, le long des sentiers, est apparue d’où l'idée de lancer cet appel à projet aux artistes/artisans, amateurs ou professionnels.... Et ce sont bien des artistes qui sont concernés puisque ce sont des bancs artistiques qui seront installés ! Julie Riesen est la directrice de la Maison du Tourisme nous en dit plus !