Anima c'est aussi le manga ! - Namur Matin - 25/02/2020 Le festival Anima propose un focus sur l’animation japonaise. Un rendez-vous consacré au film d’animation. Et cette année, certains réalisateurs japonais étaient particulièrement bien inspirés. Bérangère Sommaruga, animatrice aux Grignoux : " on a deux projections uniques, comme " children of the sea " et " wonderland un monde sans pluie ". Pour les fans ce sont vraiment des films à découvrir. Y a toujours cette trame très philosophique : comment nous positionner par rapport à la nature, quelle est la relation avec l’autre… Et surtout comment respecter la nature. Toutes ces questions soulevées avec un esthétisme des plus travaillé et pointu. On reste dans un film d’aventure aussi. Une bonne façon d’aborder les mangas si on ne connait pas encore l’univers Mangas. " Concerts, avant-premières, animations, projections uniques, expositions, atelier grimage, etc. Le festival Anima, c’est du film animé sous toutes ses formes bien sûr mais aussi de nombreux rendez-vous qui viennent ponctuer cette semaine de congés. André Borbé sera présent le 26 février au Caméo pour son concert " Le grand possible ", à voir dès 5 ans! La légendaire Nuit animée, quant à elle, aura lieu le samedi 29 février dès 21h. Enfin, les tarifs avantageux sont toujours de mise : les séances de 10h à tarif réduit du lundi au vendredi au Caméo, et les prix courts pour les films courts. Vous trouverez la programmation complète du festival sur le site : https://www.grignoux.be/anima