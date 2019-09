Allo ? La Maison de la Culture ? Ah non, ici Le Delta ! - Namur Matin - 20/09/2019 Grand week-end d'inauguration du Delta à Namur ces samedi 21 et dimanche 22 septembre. Concerts, expos, théâtre, ateliers.. le Delta se veut être un lieu de vie agréable, ouvert à tous. Et c'est gratuit ! A cette occasion, samedi, Vivacité bouscule un peu sa grille et vous propose une émission spéciale de 14h à 16h…Terry Lemmens et Philippe Jauniaux vous feront découvrir les coulisses de cette journée inaugurale !. Entourés de leurs invités, ils partageront toutes les promesses et les enchantements pluriels de ce "DELTA". Ils vous feront découvrir ces nouveaux espaces de vie, ces lieux où la magie opère et fait briller les talents d'ici et d'ailleurs. Ils mettront en lumière les perspectives de ce splendide site qui honorera la culture au fil des jours, des années sous de nouveaux apparats. Bernadette Bonnier est la directrice du Service Culture de la Province de Namur . Elle était l'invitée de Viva Matin ce vendredi