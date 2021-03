Albert Raty et Jean-Claude Servais à l'honneur à la Galerie Aarnor à Spy - Namur Matin -... Albert Raty et Jean-Claude Servais, chantres des Ardennes et de la Gaume ! La Galerie Aarnor à Spy accueille actuellement une expo/vente des artistes Albert RATY- Jean-Claude SERVAIS, plus de 80 dessins de ces 2 artistes incontournables de l’Art de nos campagnes. 50 ans après le décès du peintre Ardennais originaire de Bouillon et qui a passée une grande partie de son existence à Vresse-sur-Semois, la galerie propose ici une chouette rétrospective de ce grand artiste ! Plus besoin de présenter Jean-Claude Servais auteur de bandes dessinées gaumais. Indissociable de sa région , Jean-Claude Servais en explore le terroir et l'Histoire au gré d'albums développant un style graphique identifiable entre tous. Indissociable du catalogue Dupuis, grand maître de la bande dessinée franco-belge et prodigieux conteur, on lui doit de très nombreux albums essentiels, comme ceux de " La mémoire des arbres " ou encore ses participations à la prestigieuse collection Aire libre. Ouvrir un Servais, c'est la promesse de vouloir les ouvrir tous. Exposition jusqu'au 28/03/2021, les vendredis de 15h à 18h30, les samedis de 11h à 18h et les dimanches de 11h à 13h ou sur rendez-vous. Denis Javaux est le responsable de la Galerie. Il nous dresse le portrait de ces deux artistes. Infos via le SITE