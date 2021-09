Aiducaction propose son aide dans les classes, pour recueilir la parole des enfants qui en ont... Si beaucoup d'enfants sont heureux de rentrer à l'école, ce n'est pas malheureusement pas le cas pour tous. L'asbl "Aid'ucaction" propose des ateliers dans les classes, primaires ou secondaires pour recuillir la parole des enfants qui en ont besoin. L’asbl a pour missions principales de soutenir la parentalité et de favoriser le bien-être chez les enfants dans les différents milieux de vie. "Nous souhaitons apporter des clés, des outils permettant aux familles de ne pas être dans l’impasse éducationnelle. Notre but est de les amener à porter un regard positif et bienveillant sur les jeunes afin de les valoriser en validant leurs performances et compétences". Jérémy Clément est le fondateur, directeur et thérapeute d’Aid’ucaction asbl. Il nous confirme que le malaise de certains enfants, il en fait souvent l'expérience?