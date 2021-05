Action Vélo à Ciney ce 26 mai ! - Namur Matin - 26/05/2021 Le projet "mobilité douce" de la ville de Ciney a été accepté par la Région Wallonne avec, à la clé, 500.000 euros de subsides dans le cadre du plan " Wallonie Cyclable ". Ce mercredi 26 mai prochain, une première " Action Vélo " sera mise sur pied. L’objectif est de sensibiliser, encourager, comptabiliser et tirer des enseignements de l’utilisation du vélo à Ciney par le biais de cette journée. Comme le confirme Laurence Daffe échevine. Une journée qui a débuté à 7 h ce matin mais qui se poursuit avec au programme ⦁ 9h30-11h30 : les citoyens intéressés pourront tester un vélo électrique. Les inscriptions peuvent se faire au 0486/52.74.55. ⦁ 13h-15h : les participants pourront aussi recevoir des conseils réparation pour leur vélo. ⦁ 15h-20h : la Zone de Police Condroz-Famenne assurera un étiquetage " prévention anti-vol " gratuit des vélos des cyclistes qui le souhaitent, en partenariat avec la Zone de Police Haute-Meuse (Dinant), sous réserve de disponibilité du matériel approprié. Pour des raisons légales et pour la protection valide du vélo, une facture d’achat et un numéro de cadre visible seront nécessaires pour pouvoir bénéficier de ce service. ⦁ 18h-20h : ce mercredi 26 mai sera aussi la première sortie en soirée d’un cycle de 4️ séances. L’objectif de ces sorties est de redonner aux citoyens le goût de pédaler de manière progressive et régulière, en compagnie d'un coach professionnel. Les prochaines dates sont fixées aux 02/06, 09/06 et 16/06 entre 18h et 20h. L’inscription est obligatoire au 0484/47.29.01 ou sur www.provelo.org/viavelo-ciney.