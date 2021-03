Accroche ton origami - Namur Matin - 16/03/2021 "Accroche ton origami" hommage aux victime de la Covid 19 Les plate-formes des soins palliatifs lancent le mouvement wallon "Accroche ton origami" sur toute la Wallonie. C'est l'occasion de rendre hommage aux disparus, de renforcer le sentiment d'appartenance, de se relier aux autres symboliquement. A vos feuilles de papier pour réaliser un origami, ce pliage de papier en différentes formes et l'accrocher à votre fenêtre ! "Accroche ton origami " c'est une initiative collective d'aide au deuil initiée par des plateforme de soins palliatifs Un an de covid...plus de 22 000 morts du virus..un chiffre très froid derrière lequel se cache des milliers de familles endeuillées. Odile Bonami est coordinatrice de l'association des soins palliatifs en province de Namur. Une association qui se consacre aux proches de patients palliatifs, aux personnes endeuillées et aux soignants en souffrance. Elle était l'invitée de Namur Matin ce mardi. Elle nous confirme que cette période est fort compliquée... Et pour en sa voir plus c'est notamment via FACEBOOK