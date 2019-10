A vos bèches pour sauver la biodiversité ! - Namur Matin - 07/10/2019 Pour aider la biodiversité il faut parfois couper certaines plantes. Des plantes indésirables comme les espèces invasives. Ce jeudi à Tamines se déroulera une opération d'arrachage de la renouée du Japon. Elle prolifère vite et cause des effets dévastateurs. Notamment par ses racines qui tuent les plantes environnantes. On la trouve spécialement près des cours d'eau. Pas de solution miracle la seule façon d'en venir à bout est d'y aller avec les mains et à plusieurs reprises car les racines sont profondes. L'ASBL IDEF qui organise cet événement On cherche des bras, si vous voulez y participer écoutez Marie Julie Baeken , coordinatrice de l'événement