A Treignes, le train touristique à vapeur a retenti à nouveau ce week-end !

A Treignes, le train touristique à vapeur a retentit à nouveau ce weekend ! - Vivre ici Namur,... Les voyageurs peuvent à nouveau embarquer à bord des voitures du chemin de fer à vapeur des 3 vallées à Treignes pour rejoindre Mariembourg En 1973, une poignée d’amoureux du chemin de fer à vapeur fait le rêve fou de faire revivre ce moyen de transport disparu.... Pari réussi. Aujourd’hui, ce rêve insensé est partagé par plus de 100 autres amoureux ! Du modélisme on est passé à la version grandeur nature. Benoit Tomé, le directeur du chemin de fer à vapeur des 3 vallées nous dévoile le parcours : " On parcourt les 3 vallées, les 14 kilomètres de voyage vous emmènent à travers les différents cours d’eau, les prairies, les forêts,…et on y traverse quelques villages. Au retour à la gare terminus, vous pourrez visiter notre musée qui se compose de quatre voies sur une centaine de mètres. Vous y trouverez différentes locomotives, vapeurs, diesels ou électriques. " Réservez sur le site du chemin de fer à Vapeur des 3 vallées. Les trains circuleront ce jeudi, samedi et dimanche! Prix : 13 euros le billet pour les adultes, 8 euros pour les enfants de 6 à 12 ans.