A ne pas manquer l'exposition intitulée "CERAMIC VALLEY" au Phare à Andenne - Vivre ici Namur,... Situé au cœur d’Andenne, Le Phare se veut un lieu unique rassemblant, dans une architecture remarquable, la Bibliothèque, l’Office du Tourisme et l’Espace Muséal d’Andenne (EMA). La Terrasse, au cinquième étage, offre une vue panoramique sur l’Ecoquartier d’Andenne et les paysages de la Cité mosane. On connait le passé glorieux de Gembloux pour sa coutellerie... On connait sans doute moins l'histoire qui a lié Andenne à la céramique.... Dès ce mardi une séance de rattrapage est possible au PHARE, qui lui consacre une exposition intitulée "CERAMIC VALLEY". A partir des collections du Musée de la céramique et de pièces inédites, " Ceramic Valley " invite à observer et questionner le paysage mental, social, économique et architectural d’Andenne durant cette période caractéristique. Dans une logique dynamique, le visiteur est embarqué dans un voyage qui vise à (re)découvrir une identité paysagère et mémorielle. À ne pas manquer, trois jours de visites exceptionnelles les 3 juillet, 8 août et 10 octobre. Thomas Kempeneers est le directeur du Phare, il nous précise que cette exposition c'est une part importante de l'histoire pour la ville et ses habitants...